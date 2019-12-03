İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Albayrak: 'Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz'

Bakan Albayrak: 'Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz'
Bakan Albayrak: 'Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Albayrak, enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı (YEP) projeksiyonlarına paralel olarak kasım ayında bir miktar yükseldiğini ve yüzde 10,56 olduğunu belirtti.Görünümdeki iyileşmenin sürdüğünü ifade eden Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

 

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.