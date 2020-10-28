Bakan Bekir Pakdemirli'den TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
ORMAN YANGINLARI
-Yangınları bu sabah kontrol altına aldık.
SAHTE GIDA
-Koruma konunları devrim niteliğinde. Sahte gıdada perakendecilere ciddi cezalar mevcut. Yanlış üründe 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları var.
HOBİ BAHÇESİ DÜZENLEMESİ
Hobi bahçesini satanların elinden alıyoruz. Hobi bahçesi yapanlara 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası var.
TARIM ÜRETİCİLERİNE DESTEK
-Tarım ürünleri bizim için stratejiktir. Tarım üreticilerini her zaman destekliyoruz.
-İhracatı 1 milyon 150 bin tona çıkardık. Türkiye tohum ihracatında ilk 10'da. 86 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz'
-Süt üreticilerine en önemli desteği veriyoruz. 40 kuruşluk çiğ süt desteğini öne çektik.
-Salgında talepler aksamadan karşılandı. Gıda ile ilgili her türlü hazırlığımız var
BAKANLIK BÜNYESİNE YENİ PERSONEL ALIMLARI OLACAK MI?
İhtiyaç olduğunda kadro açıyoruz. Üniversitelerle ciddi bir işbirliği içindeyiz.