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Bakan Bekir Pakdemirli'den TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

Bakan Bekir Pakdemirli'den TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
Bakan Bekir Pakdemirli'den TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TGRT Haber Gündem Özel programında gazeteci Ziya Osman Açıkel'in sorularını cevapladı. Bakan Pakdemirli, ''Süt üreticilerine en önemli desteği veriyoruz. 40 kuruşluk çiğ süt desteğini öne çektik' dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

ORMAN YANGINLARI

-Yangınları bu sabah kontrol altına aldık.

SAHTE GIDA

-Koruma konunları devrim niteliğinde. Sahte gıdada perakendecilere ciddi cezalar mevcut. Yanlış üründe 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları var.

HOBİ BAHÇESİ DÜZENLEMESİ

Hobi bahçesini satanların elinden alıyoruz. Hobi bahçesi yapanlara 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası var. 

TARIM ÜRETİCİLERİNE DESTEK

-Tarım ürünleri bizim için stratejiktir. Tarım üreticilerini her zaman destekliyoruz.

 -İhracatı 1 milyon 150 bin tona çıkardık. Türkiye tohum ihracatında ilk 10'da. 86 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz'

 -Süt üreticilerine en önemli desteği veriyoruz. 40 kuruşluk çiğ süt desteğini öne çektik.

-Salgında talepler aksamadan karşılandı. Gıda ile ilgili her türlü hazırlığımız var

BAKANLIK BÜNYESİNE YENİ PERSONEL ALIMLARI OLACAK MI?

İhtiyaç olduğunda kadro açıyoruz. Üniversitelerle ciddi bir işbirliği içindeyiz. 

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