Bakan Bekir Pakdemirli'den TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

ORMAN YANGINLARI

-Yangınları bu sabah kontrol altına aldık.

SAHTE GIDA

-Koruma konunları devrim niteliğinde. Sahte gıdada perakendecilere ciddi cezalar mevcut. Yanlış üründe 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları var.

HOBİ BAHÇESİ DÜZENLEMESİ

Hobi bahçesini satanların elinden alıyoruz. Hobi bahçesi yapanlara 1 yıl ila 3 yıl arasında hapis cezası var.

TARIM ÜRETİCİLERİNE DESTEK

-Tarım ürünleri bizim için stratejiktir. Tarım üreticilerini her zaman destekliyoruz.

-İhracatı 1 milyon 150 bin tona çıkardık. Türkiye tohum ihracatında ilk 10'da. 86 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz'

-Süt üreticilerine en önemli desteği veriyoruz. 40 kuruşluk çiğ süt desteğini öne çektik.

-Salgında talepler aksamadan karşılandı. Gıda ile ilgili her türlü hazırlığımız var

BAKANLIK BÜNYESİNE YENİ PERSONEL ALIMLARI OLACAK MI?

İhtiyaç olduğunda kadro açıyoruz. Üniversitelerle ciddi bir işbirliği içindeyiz.