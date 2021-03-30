Bakan Çavuşoğlu: “Afganistan'daki barış süreci, önemli bir dönüm noktasına ulaştı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'daki ikinci gününde temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katıldı. Çavuşoğlu konferansta gerçekleştirdiği hitapta, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin Türkiye'nin girişimleri ile 9 yıl önce başlatıldığını belirterek, “Bu süreci başlatma girişimimizin arkasındaki neden hala güçlü bir şekilde mevcut. Bölgemizdeki sorunları yalnızca yine bölgemizdeki işbirliği ruhu ile çözebiliriz. Afganistan'daki barış süreci, önemli bir dönüm noktasına ulaştı” dedi.

Katar'a, Afganistan'daki barış sürecine ilişkin Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerdeki değerli katkıları nedeniyle teşekkür eden Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl ABD ve Taliban'ın yaptığı anlaşma bakımından da Doha'daki görüşmelerin önemli olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, yine de bölgede şiddet eylemlerinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Yavaş ilerlemesine rağmen barış süreci, ilerlemenin tek yolu. Bu sürecin başarıya ulaşması için hepinizin desteğini bekliyoruz. Afgan kardeşlerimiz barış içinde yaşamayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Afganistan'ın bölgedeki işbirliğinin güçlenmesinden en karlı çıkan ülkelerden biri olacağını söyledi.

Türkiye'nin girişimleriyle 2011 yılında başlatılan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin 9'uncu Bakanlar Konferansı bu yıl Tacikistan'da yapılıyor.