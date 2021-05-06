Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında Almanya'nın başkenti Berlin'e gelmesinin ardından dün akşam saatlerinde Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüşmüştü. Çavuşoğlu, Seehofer'le görüşmesinin ardından eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelmişti.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarına bugün de devam ediyor. Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı. İki Bakanın görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki gün önce ben de Libya'daydım. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım. Ülkede bulunan çok sayıda yabancı ve paralı askerin çekilmesi konusunda hem fikiriz. Libya'ya verilen desteğin geri çekilmesi doğru değil. Yabancı savaşçı ile meşru mevcudiyet karıştırılmamalı" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca "Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk"

Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles Michel ile yaşanan koltuk krizi hakkında, "Biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. 2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500'üncü yılını kutlayacağız. Türk misafirperverliği de herkes tarafından bilinir. Buradaki tablo bizden kaynaklanmıyor, Konsey ve Komisyon arasındaki rekabetten kaynaklanıyor" dedi.

, "AB ile olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın payı büyük ancak artık somut adımlar atma zamanı da gelmiştir. 18 Mart Mutabakatı da hayata geçirilmeli" dedi