Bakan Çavuşoğlu: “Cenevre'de 5+BM gayri resmi toplantısında düşüncelerimizi açık yüreklilikle masaya koyacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile başbaşa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu heyetlerarası toplantıda yaptığı konuşmada, “Cenevre'ye gitmeden önce son toplantıyı da hep beraber Ankara'da yapıp oradan birlikte Cenevre'ye gitmeyi planlıyoruz. Biz geçmişte federasyon için artık bir müzakereye oturmayacağımızı söylemiştik. Bu sözümüzün arkasındayız. Katı bir tutum ya da inat değil. 53 yıl federasyonu müzakere ettik. Bu 53 yılda Türkiye ve KKTC son derece yapıcı bir yaklaşım içinde oldu, iyi niyetini gösterdi. Ama Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak isteyemeyen Rum kesimi ve onun destekçisi Yunanistan tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddetti. 53 yılda bu olumsuz sonuçlanan müzakerelerin sonucunda Rum kesimi ödüllendirildi. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı ise cezalandırıldı. Bizim artık buna tahammülümüz yoktur. O nedenle egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü öneriyoruz. Cenevre'de 5+BM gayri resmi toplantısında biz düşüncelerimizi açık yüreklilikle masaya koyacağız. Oraya katılan diğer tarafların gözlemcileri de dahil onların da görüşlerini samimi bir şekilde ortaya koymasını bekliyoruz. Biz de can kulağıyla dinleyeceğiz. Ondan sonra değerlendirmeleri yapacağız. Ortak bir zemin varsa yeni parametrelerde müzakereler başlar” dedi.

İki dışişleri bakanı olarak KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkileri gözden geçirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, KKTC misyonlarının daha faal hale gelmesi için neler yapılabileceğini konuştuklarını kaydetti.

Ertuğruloğlu ise yaptığı açıklamada, 5+BM Cenevre toplantısının tek bir gündemi olduğunu belirterek, “Tarafların ileride müzakere edebilecekleri ortak bir zemin olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlamak. Bu ortak zemin de toplumlararası değil devletler arası bir müzakere sürecinden başka bir şey değildir. Böyle bir zemin varsa başarı şansı olan netice alabilecek yeni bir müzakere süreci gündeme gelebilecek. Yoksa da bunun net ve samimi bir şekilde açıklanarak geçmiş 53 yılı boşa harcadığımız gibi yeni 50, 100 yılların boşa harcanmasını engelleyecek ve sağlıklı yeni bir sürece geçilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.