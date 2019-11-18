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Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 'Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılıyor'

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 'Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılıyor'
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 'Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor."

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları..

- "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü"

- "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor."
 

- “PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz” dedi.

- "FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi."

- "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız."

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