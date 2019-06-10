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Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin başkanlık yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. 

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'in Çavuşoğlu ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldıklarını bildirildi. İkilinin görüşmede, iki tarafın bölge halklarının huzur ve istikrarını sağlamak için tehditten uzak bir şeklide işbirliği ve diyalogun önemini vurguladığı ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini altını çizdiklerini kaydedildi.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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