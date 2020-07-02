Bakan Çavuşoğlu: 'Libya için diğer ülkeler ile Fransa dahil çalışmaya hazırız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya seyahat uyarısı notunu gözden geçirmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya için diğer ülkeler ile Fransa dahil çalışmaya hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm. Yani tek çözüm siyasi çözüm istiyoruz. Bugüne kadar çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile ilişkimiz meşru hükümetle, Hafter meşru değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da iki taraf diyoruz. Bana göre Hafter bugün şansını kaybetti. Sahada da kaybetti. Libya'da tarafların masaya oturması konusunda katkımızı devam ettireceğiz" dedi.