Bakan Çavuşoğlu Libya UMH Başkanı Serrac ile görüştü

Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu buradaki ziyareti kapsamında Bartolo'yla birlikte Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmede, Libya krizine ilişkin gelişmeler ve siyasi çözüme yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.