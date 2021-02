Bakan Çavuşoğlu: "Özel bağlar üzerine bina ettiğimiz ilişkilerimiz bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştü"

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında gerçekleştirilen Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Cumhurbaşkanlığında yapılan ikili ve üçlü görüşmeler sonrasında sona erdi. İlk olarak ikili ve üçlü görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kardeş Azerbaycan ve kardeş Türkmenistan ile Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu toplantının, bu formatta gerçekleştirilen beşinci toplantı olduğunu bildirerek, “Ceyhun ve Reşid kardeşlerimi Ankara'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendileriyle bugün ikili görüşmelerimizi de ayrıca gerçekleştirdik. Bu sene Türkmenistan'da gerçekleştirilmesi ön görülen Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nin hazırlıklarını da bugün ele aldık ve bu zirveyle ilgili yol haritasını da belirleşmiş olduk” ifadelerini kullandı.

"Özel bağlar üzerine bina ettiğimiz ilişkilerimiz bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştü"

Özel bağlar üzerine bina ettikleri ilişkilerin, bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştüğünü dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “2014'de başlattığımız bu üçlü mekanizmamız bölgenin refah ve istikrarına çok önemli katkıda bulundu. Bugünkü toplantımızda bölgesel bağlantısallık, ulaştırma ve enerji gündemimizin en üst sıralarında yer aldı. Hazar geçişi, doğu-batı orta koridoru üzerindeki ortak güzergahları da ayrıca ele aldık. Yine bu güzergahta önemli projeler, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu, Lapis Lazuli hattı üzerinde de durduk. Diğer taraftan, Hazar Denizi'nde dostluk sahası konusunda Azerbaycan ve Türkmenistan'ın mutabakatından Türkiye olarak çok memnunuz. Her iki kardeş ülkeyi bu anlaşmadan dolayı da canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi, enerji şirketlerimizin hazır olduğunu da bugünkü toplantıda gündeme getirdik. Diğer taraftan, bölgesel konular, Afganistan, terörle mücadele, İslam karşıtlığı dahil bir çok bölgesel ve küresel konuları da ele alma fırsatımız oldu, görüş alışverişinde bulunduk. Bu konularda ortak atabileceğimiz adımları değerlendirdik” diye konuştu. 2019 yılında “Yeniden Asya” girişimini ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, bu çerçevede, iki kardeş ülkeyle yakın çalışmayı istediklerini aktardı.

"(Covid-19 salgını) Ortak mücadelemizi sürdürürken, üç kardeş ülke olarak dayanışmamızı da sürdüreceğiz"

Pandemiye karşı ortak bir mücadele verildiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Şimdi dünyada acımasız bir rekabet var. Bu rekabet aşı konusunda daha da arttı ve hızlandı. Ortak mücadelemizi sürdürürken, üç kardeş ülke olarak dayanışmamızı da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın vatan muharebesinde elde ettiği zaferden dolayı duydukları sevinci bugün bir kere daha dile getirdiklerini vurguladı.

"Bu sene gerçekleştireceğimiz zirvede imzalayacağımız anlaşmalar var, bunların da müzakerelerini bir an önce hızlandırarak tamamlamak istiyoruz"

Bugünkü toplantının, ikili görüşmelerin yanında üçlü düzeyde yaptıkları toplantının son derece verimli ve başarılı geçtiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar attığımız adımları gözden geçirirken geleceğe yönelik heyetlerden çok önemli fikirler ve teklifler geldi. Çalışma arkadaşlarımız güçlü bir şekilde bunları listeleyecek ve diğer taraftan bu gelen fikir ve teklifleri de bir öncelik sırasına koyacaklar. Hangilerini, ‘uygulayabiliriz' bunları değerlendireceğiz. Her fikir değerlidir, özellikle kardeşlerimden gelen teklif ve fikirleri de bugün gerçekten çok önemsediğimizi söylemek isterim. Bu sene gerçekleştireceğimiz zirvede imzalayacağımız anlaşmalar var, bunlarında müzakerelerini bir an önce hızlandırarak tamamlamak istiyoruz. Zirvenin de başarılı, somut sonuçlar getirerek gerçekleşmesini arzu ediyoruz.”

- Türkiye'ye teşekkür

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise, misafirperverliği için Bakan Çavuşoğlu'na ve hem kendilerini kabul ettiği, hem de ikili ve üçlü görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmesi için müsaade etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bugün hem ikili hem de üçlü görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinen Bayramov, Azerbaycan - Türkiye münasebetlerinin bütün sahalarda yüksek safhalarda ilerlediğini, her iki ülke devlet başkanlarının iştirakleriyle bu münasebetlerin günbegün ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan devleti ve halkının 44 günlük vatan muharebesinde bütün sahalarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar, siyasi partiler ve Türkiye vatandaşlarının Azerbaycan'a manevi ve siyasi desteğine şahit olduklarını belirtti. Üçlü görüşmede ticaret, enerji, gümrük, ulaştırma, güvenlik ve tarım gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Bayramov, "İşbirliği için önemli projeler arasında Hazar Denizi'ni geçmekle Türkmenistan ve Azerbaycan'ı birleştiren, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu aracılığıyla Avrupa'ya çıkışı olan Doğu-Batı uluslararası koridoru, bu koridorun parçası olan multimodel ulaştırma koridorunun transit potansiyelinden bahsettik. 21 Ocak 2021'de Azerbaycan ve Türkmenistan arasında 'Dostluk' ismi verilen petrol ve doğal gaz yatağının birlikte işletilmesi konusunda anlaşma imzalandı. Bu proje, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinin enerji güvenliklerine olumlu katkılar sağlayan bir proje olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Bayramov'un konuşmasının ardından, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'a “Dışişleri Bakanlarının duayeni, Türk Dünyası Dışişleri Bakanlarının, bizlerin de aksakalı” ifadelerini kullanarak sözü bıraktı. Meredov, bugünün tarihi bir gün olduğunu kaydederek, “Üçlü zirveyi bugün biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıyoruz. Bu da bence sembolik bir şeydi. Bu bakımdan önceden ikili resmi çalışmaların sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildim. Bu görüşmelerde de ikili ilişkilerimizi daha da iyileştirmek adına birçok konuda konuştuk” aktarımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ı ziyareti için hazırlıklara bugünden başladıklarına dikkat çeken Meredov, “Aynı zamanda bugün üçlü yani üç kardeş ülkenin dışişleri bakanlarının da toplantısını yaptık. Çok önemli konulara beraberce baktık, konuştuk, fikirlerimizi dile getirdik” diye konuştu.

Mevlüt Hasgül