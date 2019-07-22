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Bakan Çavuşoğlu, TGRT Haber Gündem Özel'de soruları cevaplandırıyor

Bakan Çavuşoğlu, TGRT Haber Gündem Özel'de soruları cevaplandırıyor
Bakan Çavuşoğlu, TGRT Haber Gündem Özel'de soruları cevaplandırıyor

Bakan Çavuşoğlu, bugün TGRT Haber'e konuk. Bakan, Gündem Özel'de soruları cevaplandırıyor.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

- 'S-400 barışı korumak için alınan bir sistem'

- 'S-400'lerin kullanılması için açık olması lazım'

- 'F-35 programından çıkarılmadık'

- Bakan Çavuşoğlu: '(ABD'nin F-35 kararı)Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar'

- 'Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor'

- 'Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor'

- 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump çok açık sözlü'

- 'İki lider de ilişkilerin sürmesinden yana'

- 'Sorunları çözmek için diploması işliyor'

- 'F-35'leri vermezlerse başka alternatiflere yöneliriz'

- Bakan Çavuşoğlu: 'İncirlik konusunda gerekirse adım atarız'

- 'ABD Hasmane tutum sergilerse karşı adım atarız'

- 'Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır'

- 'Türkiye'nin Nato'dan çıkarılması mümkün değil'

- 'Dış politikada yeni açılımlarımız olacak'

- 'Eksen Türkiye'nin kendisidir'

- 'AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz'

- 'Yunanistan'la ilişkileri normalleştirmek isteriz'

- 'Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız

- 'Geri kabul anlaşmasını askıya aldık'

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit artarsa harekatı başlatırız"

- Bakan Çavuşoğlu,"Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak"

bit.ly/2Y6BsYm

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