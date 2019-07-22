Bakan Çavuşoğlu, TGRT Haber Gündem Özel'de soruları cevaplandırıyor

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:
- 'S-400 barışı korumak için alınan bir sistem'
- 'S-400'lerin kullanılması için açık olması lazım'
- 'F-35 programından çıkarılmadık'
- Bakan Çavuşoğlu: '(ABD'nin F-35 kararı)Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar'
- 'Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor'
- 'Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor'
- 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump çok açık sözlü'
- 'İki lider de ilişkilerin sürmesinden yana'
- 'Sorunları çözmek için diploması işliyor'
- 'F-35'leri vermezlerse başka alternatiflere yöneliriz'
- Bakan Çavuşoğlu: 'İncirlik konusunda gerekirse adım atarız'
- 'ABD Hasmane tutum sergilerse karşı adım atarız'
- 'Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır'
- 'Türkiye'nin Nato'dan çıkarılması mümkün değil'
- 'Dış politikada yeni açılımlarımız olacak'
- 'Eksen Türkiye'nin kendisidir'
- 'AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz'
- 'Yunanistan'la ilişkileri normalleştirmek isteriz'
- 'Doğu Akdeniz'de çözüm için iş birliğine varız
- 'Geri kabul anlaşmasını askıya aldık'
-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit artarsa harekatı başlatırız"
- Bakan Çavuşoğlu,"Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak"