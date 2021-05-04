Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Libya temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi üyeleri ile bir araya gelmelerinin ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü. Corinthia Otel'de gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.