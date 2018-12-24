Bakan Çavuşoğlu'dan Kaşıkçı açıklaması

Tunus'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında gelen soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de konu hakkında yürütülen soruşturmanın derinleştiğini kaydetti. Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmayı Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin de Kaşıkçı'nın ölüm emrini verenlerin de Suudi Arabistanlı olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan hükümetinin cinayette yerel işbirlikçileri olduğunu söylemesine rağmen Türkiye'ye hala bir isim vermediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu sorulara cevap verecek olanlar da şu an Suudi Arabistan'da" dedi.