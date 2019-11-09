Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye'de bulunan petrol gelirlerinin YPG'ye verildiğine yönelik iddiaları değerlendiren Çavuşoğlu, "Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar. Başka bir ülkenin petrol zenginlikleri için, ona el koymak için burada olduğunu saklamayan bir ülkeden bahsediyoruz ve özellikle de buradan elde edilen gelirle de YPG, PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Zenginlikler üzerinde kimsenin hakkı yok"

YPG/PKK'nın petrol kaçakçılığı yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Biz Türkiye olarak, diğerleri gibi, ABD'nin de itiraf ettiği gibi Suriye'deki Barış Pınarı Harekatını Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, teröristleri temizlemek için başlattık ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçtik ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü çok güçlü şekilde destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu bölgenin istikrara kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. ABD'nin, on binlerce kilometre uzaktan gelerek, 'Suriye'nin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demesi uluslararası hukuka aykırıdır. Biz de buna karşıyız. Buralar Suriye halkınındır ve Suriye halkının faydalanacağı şekilde değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.

"Soykırım Hocalı'da yapıldı"

YPG'nin ideolojik olarak Suriyeli Kürtleri sürgüne gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bugün soykırımdan bahsedeceksek Hocalı'da yapılan soykırımdıroykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım. Bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor, dolayısıyla sekreterya ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağız ve teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin EİT Dönem Başkanlığını Tacikistan'dan devraldığı toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour basın açıklamasında bulundu.

"Türkiye reformu sağlıyor"

Üye ülkelerle birlikte bir çalışma grubu oluşturulduğunu kaydeden Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı için daha öncesinde bir vizyon belgesinin ortaya çıktığını hatırlatarak, bu vizyon belgesinin içinde olan tüm önceliklerin hayata geçmesi için çaba sarf edileceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel ve küresel örgütlerin reformunu sağladığının altını çizen Çavuşoğlu, "Küresel sistemin etkili olabilmesi için kurduğumuz ve üyesi olduğumuz teşkilatların reforma tabi tutulması lazım, bu örgütlerin daha etkin ve görünür olması lazım. Bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor, dolayısıyla sekreterya ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağız ve teşkilatın verimliliğini arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, teşkilatın diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerinin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soleimanpour: "Konsey çok başarılı sonuca vardı"

Bakanlar Konseyi Toplantısında çok verimli bir beyin fırtınası gerçekleştiğini dile getiren Genel Sekreter Soleimanpour ise, "Geçtiğimiz yıl içinde EİT aktivitelerini 6 öncelik alanına yoğunlaştırdığı, eğitim, ticaret, ulaşım, turizm, enerji, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma. Türkiye'nin dönem başkanı seçildiği bu konsey çok başarılı bir sonuca vardı. Konsey özellikle kurumsal reform sürecinde önemli bir adım attı. Bu durum EİT'in bundan sonraki dönemde güçlü, dayanıklı ve proje odaklı bir kurum olmasını sağlayacaktır. Ayrıca mevcut bölgesel ve kurumsal gelişmelere daha iyi yanıt verebilmesini de sağlayacaktır. Benzer bir şekilde bu reform süreci ile halklarımızın ve iş dünyamızın ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Soleimanpour, ECOTA Anlaşmasının en kısa sürede devreye sokulmasının amaçlandığını aktardı.

Yağmur Yıldız - Burak Yalman