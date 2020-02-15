Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı temaslarına başladı. Dün gece geç saatlerde Münih'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'la ikili görüşme yaptı, ardından basın toplantısı düzenledi. Libya konusunu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bugün Heiko Mass ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Heiko'nun da vurguladığı gibi öncelikle Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi sürece geçilmesi için nasıl çalışacağız onu değerlendirdik.

Berlin Konferansı'ndan sonra bu sürecin takip edilmesi için birlikte adım atacağız. Kalıcı bir ateşkesten sonra Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız. Bana göre burada en büyük risk Moskova'da anlaşmayı imzalamayan ve Münih'teki zirvenin sonuç bildirgesini de desteklemeyen Hafter'in ihlalleridir ve Hafter gördüğümüz kadarıyla askeri çözüme inanıyor ki bu mümkün olmaz. O nedenle sürekli ihlal ediyor. Sivillere yönelik de saldırılarını arttırmaya başladı. Hafter'in mutlaka durdurulması gerekiyor. 5+5 askeri komitenin dışında siyasi ve ekonomik komisyonlarında verimli bir şekilde çalışmaya başlaması gerekiyor ki taraflar arasında güven arttırıcı adımlar olsun. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi ateşkesin sağlanmasında önemli rol oynadık. Bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecek” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “İdlib'i ele aldık. İdlib'de rejim siyasi çözüm yerine askeri çözüme inanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda saldırganlığını arttırdı. Askeri bir çözümün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek. Daha önce Rus heyeti Ankara'daydı iki defa. Öğleden sonra Lavrov'la da bir araya geleceğiz. Burada Rusya'nın rolü çok önemli. Çünkü Rusya'nın reji üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz ve rejiminde garantörü” dedi.

Soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, “Biz istiyoruz ki Rusya'yla yapacağımız görüşmelerde diplomasi yoluyla bunu başaralım. Ama bu mümkün olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli tedbirleri alacağımızı açıkladı. Çünkü rejim sadece masum insanları hedef almıyor, bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil” diye konuştu.

Almanya'daki FETÖ üyelerine sorusuna ilişkin Çavuşoğlu, “Bizim istihbaratımız meşru bir istihbarattır. Almanya'nın istihbaratı gibi. Almanya'daki PKK'yı destekleyen ve lehine faaliyet gösterenler var. Aynı şekilde Türkiye'de darbe yapanların sorumluları, en önde gelenleri Almanya'da yaşıyor. Sadece Amerika'da yaşamıyor. Bu insanlara yönelik gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok. Almanya'da faaliyetlerini çok açık bir şekilde sürdürüyorlar. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra saldırıya uğrayanlar bizim vatandaşlarımız. Neden sadece FETÖ ve PKK'lıların haklarını savunmaya çalışıyorsunuz.

Daha iki gün önce 4 tane camiye bomba saldırısı ihbarı yapıldı ve yüzlerce camilere yönelik saldırılar oldu. PKK'lılara destek vermeyen ve karşı duran Almanya'daki vatandaşlarımıza yönelik yüzlerce saldırılar oldu, darp edildiler, iş yerlerine saldırılar oldu, havaalanlarına mahsur kaldılar. Sadece İslamofobik saldırı değil, Almanya'da yaşayan teröristleri destekleyenlerin bizim vatandaşlarımıza yönelik saldırıları. Siz ise sadece PKK ve terör örgütlerine yönelik mücadelemizi bunu her yerde sürdürmemiz lazım, Almanya ile de işbirliği yapmak istiyoruz, gündeme getiriyorsunuz. Teröristlerin yaptığı saldırıları görmezden geliyorsunuz" dedi.