Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret

Abdülhamid Han'ın Fatih ilçesi Çemberlitaş'ta bulunan türbesine gelen Bakan Dönmez, restorasyonu devam eden türbede yetkililerden bilgi aldı. Ardından türbe içindeki Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının da mezarlarını ziyaret eden Bakan Dönmez dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, açıklamalarda bulundu. Sondaj gemisi filosunun son üyesi Abdülhamid Han'ı ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uğurlandığını anımsatan Bakan Dönmez, "Yörükler-1 lokasyonuna gönderdik. Şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içinde inşallah sondaja başlayacak" dedi.

Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğurladıktan sonra isimlerine ilham olan padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini belirten Dönmez, "Bugün de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor. Sultan Abdülhamid Han da bunlardan biri" değerlendirmelerde bulundu. Abdülhamid Han'ın kendi hükümdarlığı zamanında yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Dönmez, "Bugün inşallah denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak. Öyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu vesile ile Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan arkadaşlarımızı da muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çalışmanın sonunda bir keşif olursa milletimizle de paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yörükler-1'de sondaj hazırlıkları

Mersin Taşucu'nda, 9 Ağustos'ta, düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Antalya açıklarındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmıştı.

10 Ağustos'ta belirtilen noktaya ulaşan gemi, sondaj için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni de Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazı karaya çıkartma operasyonlarında mesai harcıyor.

Evren Doğru