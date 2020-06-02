Bakan Gül, Türk Milli Klavye Takımı ve dünya şampiyonu Aşkın'ı tebrik etti

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında müdür olarak görev yapan Celal Aşkın, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında bu yıl da şampiyon oldu. 14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 30 ülkeden bin 490 yarışmacının katıldığı Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında Türk Milli Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu oldu. 21-99 yaş deneyimliler kategorisinde yarışan Adalet Bakanlığı personeli Celal Aşkın ise dakikada net 153 sözcük yazarak bu yıl da altın madalya kazandı. Aşkın'ın şimdiye kadar ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen yarışmalarda 20 Türkiye ve 9 dünya şampiyonluğu bulunuyor.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında altın madalya kazanan Aşkın'ı tebrik etti. Gül, Twitter hesabından, "Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda birinciliği kazanan Milli Takımımızı ve yeni bir rekora imza atan Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi personelimiz Celal Aşkın'ı tebrik ederim" mesajı paylaştı.