Bakan Gül: 'Yargı reformu ile adalet gecikmeyecek'

“YARGI REFORMU İLE EKONOMİNİN ÇARKLARI DAHA HIZLI DÖNECEK, ADALET GECİKMEYECEK”

Bakan Gül gündemde olan yargı reformu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hem ekonomik hem de ceza alanında adaletin daha da güçleneceği yargı reformu uygulamamızı arttıracağız. Böylece ekonominin çarkları da daha hızlı dönecek, adaletin tecellisi de gecikmeksizin yerine gelecek. Bu çalışmayı da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ARA BULUCULUK İLE HER İKİ DAVADAN BİR TANESİ MAHKEMEYE GİTMEDEN ÇÖZÜLÜYOR”

Bakan Gül, ara buluculuk sistemi ile mahkemelerin yükünün azaldığını ifade ederek, “Eğer üretimci, yatırımcının bir meselesinde uyuşmazlık olduğunda, iş mahkemeye düştüğünde hakkını almak için sürüm sürüm sürünüyorsa orada bir haksızlık vardır. Bu nedenle ara buluculuk sisteminde çok önemli bir düzenleme yaptık. Ara buluculuk sisteminde işçi-işverenin helalleşmesi ve uzlaşması yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalarda ara buluculuk sistemini getirdik. Çünkü mahkemelerde bu işin uzamasının, ihtilafın artmasının kimseye faydası yok. Bu kapsamda yüzde elli oranında yani her iki davadan bir tanesi mahkemeye gitmeden çözülüyor. Biz zamanla bu sistemleri geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Gül açıklamasının devamında, "Ceza adaleti anlamında da bugün infaz sisteminde mahkeme 18 ay ceza verse sanık cezaevine girmiyordu. Adeta yapanın yanına kar kalan bu anlayışı da değiştirmek için çalışıyoruz. Şahıs 10 ay bile ceza alsa, mahkeme 10 ay bile ceza verdiyse şahıs onun belli bir süresini cezaevinde geçirmesi lazım. Aksi takdirde vatandaş suça maruz kalıyor, mağdur oluyor ve suçlu da elini kolunu sallaya sallaya gidince adalete güven azalıyor” diye konuştu.

Lider Olgun - Metin Faruk Tamer