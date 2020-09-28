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Bakan Gül'den Azerbaycanlı mevkidaşına destek mesajı

Bakan Gül'den Azerbaycanlı mevkidaşına destek mesajı
Bakan Gül'den Azerbaycanlı mevkidaşına destek mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov’a gönderdiği mesajda, “Tek millet iki devlet’ düsturuyla her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov'a gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor ve ‘Tek millet iki devlet' düsturuyla her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Yukarı Karabağ'ın 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olmasına rağmen maalesef uluslararası toplum bu konuda sessiz kalmıştır. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden yüz bulan Ermenistan son günlerde hadsizliğini arttırarak alçakça saldırılarda bulunmaktadır.

Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanınızda olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusu olduğumuzu bildirmekten memnuniyet duyarım. Bu vesileyle Zat-ı Âlinizin şahsında tüm Azerbaycan halkına en içten selam ve saygılarımı sunarım.”

Musa Erdoğan

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