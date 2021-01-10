Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerimiz ile omuz omuza üreteceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ilk kez düzenlenen “Uydu Teknolojileri Haftası” kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin fikirlerinin gücüne inanarak, onları dinlemek için uydu teknolojileri özelinde Ideathon gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, gençlerin online olarak hazırladıkları “Uzay ve Uydu Teknolojilerinin Geleceği-Ulaşım, Haberleşme ve Savunma” perspektifindeki fikirlerin sunumlarının jüri tarafından değerlendirildiğini bildirdi. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla sürdüğü 21'inci yüzyılda bilişim teknolojisi, biyoteknoloji ve alternatif enerji teknolojileri ile birlikte uzay teknolojisi çalışmalarının öneminin arttığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Tecrübenin ve dinamik gençliğin bir arada fırtınalar estirdiği harika bir Ideathon deneyimi yaşadık. Gençlerimizin fikirlerinin gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin dinamizmi ve çalışkanlığı ve Türkiye'nin gücü ve potansiyeli göz önüne alındığında uzay alanlarında gelecekte çok daha başarılı olacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Türkiye'nin yeni nesil uydu teknolojilerini gençlerimizle birlikte omuz omuza üreteceğiz” diye konuştu.

“Genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye'nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, hangi uzay alanlarının geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve Türk uzay sektörünün bu büyümeden elde edeceği avantajların neler olabileceğinin haftanın ana temasını oluşturduğunu anımsattı. Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir strateji ile çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Karaismailoğlu, “Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunu konuştuğumuz düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz. ‘Bilimsel merak' dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi taşıyan Türkiye'miz için de en değerli itici güçlerden biri. Yaptığımız çalışmaların bugün ve yarın gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Utku Şimşek

