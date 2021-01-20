Bakan Kasapoğlu 'Samsunspor Anıtı'nı açtı

Bir dizi ziyaret ve açılış için Samsun'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak şehirdeki yatırımlar hakkında ziyaret ettiği yerlerdeki yöneticilerden bilgi aldı. Daha sonra Samsunspor Kulübü'nü ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne yapılan "Samsunspor Anıtı"nın açılış törenine iştirak etti.

Bakan Kasapoğlu: "32 yıl önce yaşanan acı Türkiye'yi hüzne boğdu"

Millet Bahçesi'ndeki anıt açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “32 yıl önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yıldönümü vesilesi ile buradayız. 32 yıl önce kaybettiğimiz Samsunspor camiası mensuplarını rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Aradan 32 yıl geçmesine rağmen yüreğimizi yakan ve bizleri derinden etkileyen bir acı. Aynı zamanda Türkiye spor tarihinin en acı, en hüzünlü günlerinden de bir tanesi. Samsun'u Türkiye'yi hüzne boğan bir gün. Camiamıza baş sağlığı, kaybettiklerimizin yakınlarına sabır temenni ediyoruz. Teknik Direktör Nuri Asan, sporcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Atanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan. Onları unutmadık, unutmayacağız. Bu anıt, o hüznün, o elim günün bir timsali olarak gerek Samsunumuzda gerek ülkemizde buradan sporun birleştiren, acıda, sevinçte ve kederde bir araya getiren yönünü çok güçlü bir şekilde bir mesaj olarak tüm dünyaya verecek” dedi.

Kulüplerin spor camiasının en önemli aktörleri olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Ait oldukları şehre ayrı bir anlam ayrı bir kimlik kazandırırlar. Bir bütünlük bir duruş kazandırırlar. O şehrin insanları ile derin bir bağ oluştururlar. İşte Samsunspor'da bu anlamda bu sembollerden bir tanesi. Bu acı Samsun'un değil, ülkemizin acısı. Ben bu anıtın sporun vefa acısından da güçlü bir yönü olduğu mesajı vermesi bakımından önemli bir çalışma önemli bir sembol olduğunu düşünüyorum. Bu anıt bizim kaybettiklerimizi hatırlatacak. O gün yitirdiğimiz sporcularımızı ve camiamız mensuplarını hatırlatacak. Aynı zamanda dostluğu hatırlatacak, kardeşliği hatırlatacak ve sporun o centilmenlik yönünün ne kadar önemli ne kadar vazgeçilmez olduğunu hatırlatacak. Sporun sadece bir rekabet unsuru olduğunu değil, birleştiren, bütünleştiren, dönüştüren, rehabilite eden gücünün ne kadar önemli ne kadar kuvvetli olduğunu hatırlatacak. Evet sporda başarılar olur, bazen sevinirsiniz, bazen kaybeder hüzünlenirsiniz fakat as olan sevgidir, kardeşliktir, dostluktur. Bunlar ise kaybetmenin hüznü hızlı bir şekilde unutulur ancak dostluğun, kardeşliğin gücü o sevginin derin kuvveti ilelebet devam eder. Acılar bizleri birbirimize kenetler, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirir. Bu güzel anıtta bu manada sevginin, dostluğun, kardeşliğin rekabet ne kadar güçlü olsa da centilmenliğin gücünü haykırması acısından tüm spor camiasına önemli bir sembol olarak burada yaşayacaktır.”

Açılışta konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, “Samsunspor ve ilimiz için çok önemli bir konuyu anmak için bir araya geldik. Ben bakanımıza yoğun programına rağmen bizleri yalnız bırakmayıp, buraya geldikleri için şükranlarımızı arz ediyorum. 1989 yılının 20 Ocak günü yani 32 yıl öncesi gerçekten hem ilimiz hem de Samsunspor için çok anlamlı bir gün. Burada 5 kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum” diye konuştu.

Mustafa Demir: "Bu anıtı Samsun'a kazandırmak bizim için çok anlamlı"

Çok anlamlı bir anıtı Samsun'a kazandırdıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu açılışta birlik ve beraberliği görüyoruz. 32 yıl önce yaşanan kazada araçta olan ve yaralı olarak kurtulan kaptanımız Emin Kar da bugün aramızda. Kazanın acısı o günkü gibi taze. Samsun ve tüm Türkiye'de ciğerimizde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla milletvekillerimiz ile birlikte bir çalışma başlattık. Birçok çalışma sonucu bugün açılışı yapılan anıt ön plana çıktı. Anıtın altında 8 tane demirli fore kazık üzerine kurulu betonarme bir plak var. Üstünde de çelik konstrüksiyonundan bir imalat var. Üzerinde futbol topunun üzerinde o gün kaybettiğimiz futbolcular, teknik direktör ve personeli simgeleyen 5 adet yıldız bulunuyor. Ayrıca kazada kaybettiklerimizin ismi de anıtta yer alıyor. Samsun'un en güzel markası olan Samsunspor'u, yine o vefat eden futbolcularımızın futbol oynadığı bu sahada anıt yapmak nasip oldu. Gece ambiyansı da çok güzel. Engelli arkadaşlarımız da bu platforma kadar çıkabiliyor. Spor Samsun için çok önemli. Bu anıtı Samsun'a kazandırmak, gelecek nesillere aktarmayı vesile olacak bir yapıtı spor camiasına sunmak bizim için çok anlamlı” şeklinde konuştu.

Samsunspor camiası olarak emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Samsunspor Kulübü Başkanvekili Savaş Boyar da, “32 yıl önce Havza'da 5 kahraman Samsunspor evladının ölüm yıldönümü için bir araya geldik. Hem ülkemizi hem de dünyayı yasa boğan bu acı trafik kazasında hayatını kaybedenleri şükran ve rahmetle anıyorum. Onların anısına bu güzel eseri Samsun'a kazandıran ve emeği geçen herkese kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Millet bahçesindeki açılışın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberinde heyet 19 Mayıs Stadyumu'na geçerek Samsunspor Kulübü tarafından yapılan 'Futbol Kahramanları Anıtı' açılış törenine katıldı. Kasapoğlu ve beraberindeki heyet stat önündeki açılışın ardından cenazeye katılmak için Terme ilçesine hareket etti.

Açılış törenlerine ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ilçe belediye başkanları, Samsunspor camiası ve bazı taraftarlar katıldı.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal

