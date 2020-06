Bakan Kasapoğlu, spor tesislerinde uygulanacak tedbirleri duyurdu

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucu normalleşme süreci 1 Haziran'da başladı. Yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı da, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi.

1 Haziran tarihi itibariyle uygulamaya konulan yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile spor tesisleri de kapılarını açtı.

"Normalleşme sürecinde de enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni normalleşme süreciyle ilgili bir değerlendirme yaptı.

Korona virüs salgınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu süreçte, devlet ve millet işbirliği ile yeni tip korona virüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

Sürdürülen bu başarılı çalışma sonrası normalleşme süreci ile beraber, sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için bakanlığa bağlı spor tesislerini, gençleri için de gençlik merkezi ve gençlik kamplarını 1 Haziran'da yeniden hizmete açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Camia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

18 yaş altı milli sporcular ile TOHM sporcularına özel izin

Yeni normalleşme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinde 18 yaş altı milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezler (TOHM) sporcuları için bir istisna olacak. Söz konusu 18 yaş altı sporcular "özel izinle" düzenli antrenmanlara başlayacaklar. Bu sporcuların sorun yaşamamaları için İçişleri Bakanlığı bu konuda valiliklere bir talimat gönderildiği de aktarıldı.

18 yaşın altındaki lisanslı faal sporcular ise sokağa çıkmalarına izin verilen Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00 ve 20.00 saatleri arasında tesislerde antrenman yapabilecek.

45 branşta antrenmanlar başlayacak

Tesislerde 45 branşta antrenman yapılabilecek. Söz konusu 45 branş ise şöyle:

"Atıcılık, karate (kata), atletizm, kayak, badminton, kaykay, bilardo, kızak, binicilik, kickboks (point fighting, müzikli form), bisiklet, kürek, bocce, bowling, dart, masa tenisi, briç, modern pentatlon, buz pateni, motosiklet, cimnastik, muay thai (waikuru), dağcılık, okçuluk, dans sporları (tekli), oryantiring, eskrim, otomobil sporları, geleneksel spor dalları (atlı sporlar), rafting, geleneksel Türk okçuluğu, satranç, gelişmekte olan spor branşları (dalga sörfü-paint ball, squash, kuraş), sualtı sporları (tekli), golf, taekwondo (poomse), halter, tenis, hava sporları, triatlon, herkes için spor (wellness, yoga), vücut geliştirme, fitness, izcilik, wushu (tao), kano, yelken, yüzme."

Spor tesislerinde alınacak önlemler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği önlemlerin yanı sıra federasyonlarca belirlenen branşa özgü özel kurallar da göz önünde bulundurulacak. 45 branşta antrenmanların başlayacağı spor tesislerinde Bakanlığın belirlediği önlemler ise şöyle:

- Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması,

- Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek şekilde planlamanın yapılması,

- Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması,

- Antrenman ekipmanların kişiye özel olmasına özen gösterilmesi,

- Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi,

- Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi,

- Tesislerde birden fazla yerde el yıkama yeri, alkol bazlı el jeli ve kolonyanın bulunması,

- Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin korunması (en az 2 metre),

- Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, Sporcularında antrenman anı hariç maskelerini takması,

- Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması,

- Kağıt mendil, havlu, vb. tüm tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen malzemelerinin güvenli kaplarda korunarak kullanılması,

- Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma sistemleri yüzde yüz temiz hava sağlanıyorsa kullanılması, aksi takdirde kullanılmaması, antrenman öncesi ve sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılması,

- Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları, tuvaletler gibi sık kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmesinin sağlanması,

- Soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması,

- Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması,

- Tesislere ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma araçları yerine, bisiklet veya özel araçların kullanılmasına özen gösterilmesi,

- Tesislerde antrenman alanları ve soyunma odaları vb. yerlerle hijyen hizmeti için işaret ve yönlendirme tabelalarının asılması,

- Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör v.b ), tesis personelini COVID-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme amaçlı uyarıcı işaret ve levhaların asılması,

- Semptomları gösteren herhangi bir kişinin, hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası/alanının belirlenmesi,

- Soyunma odalarında temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacakları özel kapaklı çöp kutuları bulundurulması,

- Tesislerde asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi,

- Tesislere girişte ayakkabı hijyeninin yapılması için hijyen paspası konulması,

- Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatların kullanılmaması,

- Sporcu ve üyelerin salon içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması. El izi, parmak izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması,

- Maske kullanımı ve pandemi konusunda tesis personellerine eğitim verilmesi,

- Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu olacaktır,

- İmkanlar dahilinde soyunma dolaplarının günde en fazla bir kişi tarafından kullandırılması sağlanacaktır.

Gençlik Merkezlerinde alınacak önlemler

Yeni normalleşme sürecinde gençlik merkezleri de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği önlemler doğrultusunda bireysel kullanıma açılacak. Bakanlıkça gençlik merkezlerinde alınacak önlemler ise şöyle:

- Bireysel kullanım için Gençlik Merkezini kullanacak tüm gençler maske takmak zorundadır.

- Gençlerin, Gençlik Merkezi girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü gerçekleştirilecektir.

- Bütün çalışma odaları, atölyeler, kitap kafe, kütüphane vb gibi bölümlerdeki masa ve sandalyelerin fiziksel mesafe kuralına göre yerleşimleri yapılacaktır.

- Ortak alan etkinliklerinde kullanılan materyaller, her gencin kullanımının ardından steril edilmek koşuluyla gençlerin bireysel kullanımına açılabilecektir

- Atölyelerde ortak kullanılan enstrüman, malzeme veya materyaller bireysel kullanımdan kaldırılacaktır. Gençler, kendilerine ait enstrüman, malzeme veya materyalleri yanında getirerek eğitime katılabilecektir.

- Gönüllük Kulübü faaliyetleri hijyen, fiziksel mesafe ve maske takma vb. tedbirler alınarak gerçekleştirilebilecektir.

- Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları(klavye, Mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanlar ve çalışma ortamları farklı kullanıcılar tarafından kullanılmasının ardından hemen dezenfekte edilecektir. Kodlama atölyesinde bilgisayarlar arasındaki boşluk 1.5 M aralıklarla ve bireysel kullanıma uygun şekilde düzenlenecektir.

- Asansörler yalnızca engelliler tarafından kullanılacaktır. Temas edilen yüzeyler sık sık dezenfekte edilecektir.

- Tuvalet ve lavabolar aynı anda tek kişinin (tek kabin olarak) kullanılabileceği şekilde ayarlanacaktır.

- Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün olduğunca kullanılmayacak, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilecek, kullanılacak bardak, tabak, çatal vb. tüketim malzemeleri plastik ve tek kullanımlık olacaktır.

- Bireysel kullanıma açılacak atölyeler camlı ve havalandırılabilir atölyeler olacak, kullanım öncesinde, esnasında ve sonrasında havalandırılacaktır. Atölyelerden yararlanacak her bir genç için 4 M2'lik bir alan oluşturulacak ve atölye içindeki masa ve sıra sayısı buna göre düzenlenecek, fazla olan masa ve sandalyeler depoya kaldırılacaktır.

- Havalandırma sistemlerinin (klima vb.) kullanılmaması, atölye ve diğer kullanım alanları belirli saat aralıklarında havalandırılacaktır.

- Sportif faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerde, Bakanlığımızın belirleyeceği kural ve önlemlere dikkat edilecektir.

- El sanatları atölyesinde yer alan malzeme ve masaların sosyal mesafe kuralına ve bireysel kullanıma uygun bir şekilde yerleştirilecektir.

- Gençlik Merkezi koridorlarında bulunan oturma alanlarında en az 1,5 metrelik boşluklar olacaktır.

- Gençlerin yakın temasta bulunabileceği atölye ve kulüp çalışmaları ilerleyen süreçte tedricen (yöresel halk oyunları vb.) gerçekleştirilecektir.

Gençlik Kampları daha az kapasite ile açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni normalleşme süreci kapsamında gençlerin talep etmeleri halinde (kişi, okul, kurum, stk) bazı kamplarda faaliyetlere yeniden başlayacak. Bakanlığın belirlediği önlemler çerçevesinde açılacak kamplar, ulusal düzeyde değil sadece yerelde olacak. Yani, iller arası seyahat yapılmaksızın kampın bulunduğu ilin dışından katılımcı olmayacak. Ayrıca, gençlik kamplarının kapasiteleri de azaltılacak. Bakanlıkça gençlik kampları için belirlenen diğer önlemler de şu şekilde olacak:

- Tesislerin temizlik ve dezenfekte edilmesi her gün ve gerekli sıklıkta gerçekleştirilecektir.

- Katılımcı gençlerin bireysel sağlık bilgileri ve koronavirüs ile ilgili kendilerine yöneltilecek sorulardan oluşan formu doldurmaları ve son birkaç gün içinde yapılmış test sonuçlarını (varsa) ibraz etmeleri istenecektir.

- Katılımcı gençlere maske, dezenfektan, sabun ve kişisel temizlik ve bakım ürünleri yanısıra her türlü bilgilendirici materyal dağıtılacaktır.

- Kampa katılan gençlerin sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacaktır. Bu konu sıkı bir şekilde sürekli takip edilecektir.

- Koronavirüs tehdidi göz önünde bulundurularak uygun olan temassız kamp etkinlikleri daha küçük gruplarla en fazla (10 kişi) olacak şekilde sosyal mesafe kuralına göre açık havada yapılacaktır.

- Yemek hizmetinin yemekhanelerin dışında kumanya olarak verilmesi planlanmaktadır.

- Güvenlik, temizlik ve yemekhane personeli gibi çalışanların kamp dönemlerinde her türlü tedbiri alarak, kalıcı olarak mekanda konaklamalarının temini sağlanacaktır.