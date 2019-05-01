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Bakan Kasapoğlu'dan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

Bakan Kasapoğlu'dan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı
Bakan Kasapoğlu'dan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı kazanan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’yu kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı kazanan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla kutlayarak başarı dileğinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi play-off çeyrek final serilerinde rakiplerini yenerek Dörtlü finale yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizin de yer alması Türk sporu adına çok gurur verici. Bu sevinci bizlere yaşatan sporculara, teknik heyetlere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum.”  

Yunus Emre Kartal
 

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