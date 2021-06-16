Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4x50 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazanan Paletli Yüzme Genç Milli Takımımızı kutluyorum. Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan Genç Milli Takımımız başarısıyla bizleri gururlandırdı. Milli Sporcularımızın elde ettiği emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ömer Faruk Karataş



