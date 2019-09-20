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Bakan Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı için tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan Süleyman Atlı’yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, ayrıca, yarın 125 kilo finalinde mücadele edecek olan Taha Akgül'e de başarı diledi.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı'yı kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun Olimpiyatlarda madalya kürsüsünde yer alacağına yürekten inanıyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonasında serbest stil 125 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz Taha Akgül'ü de kutluyor ve şampiyonluk mücadelesinde başarılar diliyorum.”

Muhammet Mücahit Dereli

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