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Bakan Kasapoğlu'ndan tarihi zafere kutlama

Bakan Kasapoğlu'ndan tarihi zafere kutlama
Bakan Kasapoğlu'ndan tarihi zafere kutlama

1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye, tarihindeki ilk altın madalyaları Litvanya’da kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 kilometre U20 kadınlarda birinci olan Meryem Bekmez, ikinci sırayı alan Evin Demir ile takım halinde şampiyon olan kadın milli atletler ile takım halinde üçüncü olan Erkekler U20 takımını tebrik etti. 

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Litvanya'da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda altın madalya kazanan Meryem Bekmez, gümüş madalya kazanan Evin Demir ile kadınlarda takım halinde şampiyonluğu kazanan milli takımımızı ve takım halinde üçüncü olan Erkekler U20 takımını kutluyorum. Milli sporcularımız, 1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda Türkiye tarihindeki bireysel ve takım halinde olmak üzere ilk altın madalyalarını kazanarak bizleri ayrıca gururlandırdılar.Çalışmanın, inanmanın ve başarıya odaklanmanın en güzel örneklerini sergileyen milli sporcularımızın, gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır. Bu önemli başarılardan dolayı başta sporcular olmak üzere, teknik kadroyu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."  

Yunus Emre Kartal

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