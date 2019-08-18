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Bakan Kasapoğlu'ndan Yasmani Copello Escobar'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Yasmani Copello Escobar'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Yasmani Copello Escobar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig‘in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08’lik derecesiyle birinci olan milli atletimiz Yasmani Copello Escobar’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig‘in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08'lik derecesiyle birinci olan milli atlet Yasmani Copello Escobar için tebrik mesajı yayımladı. 

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Elmas Lig'in Birmingham ayağında 400 metre engellide 49.08'lik derecesiyle birinci olan milli atletimiz Yasmani Copello Escobar'ı yürekten kutluyorum. 49.08'lik derecesiyle 2019'daki en iyi ikinci derecesini yaparak önemli bir başarı elde eden sporcumuz bizleri sevindirdi. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri kutluyor, dünya şampiyonası ve Tokyo 2020 yolunda milli sporcumuza başarılar diliyorum.”  

Yunus Emre Kartal

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