Bakan Koca açıkladı: Kritik kanun mecliste kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclisten geçti! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Mecliste kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak. Meclisten geçti! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Mecliste kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımının devamında, “Cumhurbaşkanımızın 14 Mart'taki iradeleriyle başlayan sağlık çalışanlarını şiddetten, malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Mecliste tecelli eden milli iradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devam eden malpraktis davaları? Devam eden malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek“ ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz