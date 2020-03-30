Bakan Koca: 'Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi hizmete açıyoruz'

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın sağlık alanında önemli bir sınav verdiği bu günlerde sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz. 180 bin metrekare kapalı alana sahip ilk etapta, 600 yatak, 240 poliklinik, 81 erişkin yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathane mevcut. Deprem izolatörlü hastane binası, aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen trijenerasyon sistemine sahip" ifadelerini kullandı.

Hastanenin tüm fazları tamamlandığında 250 bin metrekare kapalı alan ve toplam 866 yatakla hizmet vereceğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı tıbbi donanım açısından dünyasının sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini hiçbir aksaklık olmadan sunmanın gayreti içindeyiz. Yeni hastanemizin gerek yatak kapasitesi gerekse teknolojik altyapısı ile korona virüsle mücadelemize önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle insanımızın sağlığı için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."