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Bakan Koca orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

Bakan Koca orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Bakan Koca orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Manavgat'taki orman yangınında 3 can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi'' ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı biğr diğer paylaşımda ise, 'Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60'ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz' dedi.

Musa Erdoğan
 

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