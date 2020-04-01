Bakan Koca: 'Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Karşımızda sürekli hareket halinde olan içeri sızacak boşluk arayan bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor, dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Dünya korona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur.

Temas, mesafe ve izolasyon. Bu üç kelime hayati önemde. Eğer temel kural uygulanmazsa diğer tedbirler bizi koruyamaz. Tehdit herkes için ortak. Davranış ortak olmalıdır.

SON 24 SAATTE 63 CAN KAYBI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini toplam vefat sayısının 277 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 106 bin 799, toplam vaka sayısının 15 bin 679, yoğun bakım hasta sayısının 979, entübe hasta sayısının 692, iyileşen hasta sayısının 333, bugünkü test sayısının 14 bin 396 olduğunu bildirdi.

Bütün illerimizde koronavirüs vakası görüldü

Dün itibariyle bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

İstanbul'da 8 bin 852, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka var.

Vefat edenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar.

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara ve Konya'da 7 kişi hayatını kaybetti.

Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 601

Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde söylemek istiyorum. 601 kişi. Bütün sorumluluk bu arkadaşlarımızın omuzunda."