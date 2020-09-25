Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım ve yatak doluluk oranını açıkladı!

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
-Son haftalarda hasta sayımız yükseldi.
-DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet ediyor.
-Korona virüs ve grip ile birlikte savaşmalıyız
- Artık 2 virüs, 3 tedbir var: Maske,mesafe,temizlik
-Aşıyla ilgili haberler gerçek ama daha aylar var
-Samsun'da vaka sayısı son 1 haftada yüzde 30 azaldı
-Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 51
- Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68
-Şu dönemde ilave sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımız yok.
SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI!
Sağlık çalışanı alımıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu dönemde açılan hastaneler oldu ve açılacak hastaneler de var. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili bir açıklama olacak. Çok uzak değil. Yani bu yıl alım için çıkmış olacağız.