Bakan Koca: 'Yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pandemi döneminde birçok ilaç kullanıldığını ve bu ilaçların etkinliğinin de süreç içerisinde belli olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Favipiravir'in etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma var. Bu yapılan çalışma da erken dönemde hafif ve orta şiddetli olan vakalar için yapılmış bir çalışma. Ama başka çalışmalarda da etkisinin olduğunu biliyoruz. Bunları Bilim Kurulu özellikle vatandaşlarımızın erken dönemde uygun olabilecek ilaca erişimini sağlamak üzere tavsiyelerde bulunuyor. O dönemde Favipiravir'in Türkiye'de üretimini yapmıştık biliyorsunuz.

Yurt dışında 140 dolar iken Türkiye'de 11-12 dolarlara kadar üreterek piyasaya verdik dışardan alarak değil. Şimdi ise bildiğiniz iki tane ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. Bir tanesiyle ilgili yani Molnupiravir'la ilgili izin alındı, bazı ülkeler de siparişi şimdiden vermiş oldular. Bir de Pfizer'in ilacı var biliyorsunuz, bununla ilgili çalışmalar daha devam ediyor. Biz Türkiye olarak yine aynı şekilde vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlıyız. Bununla ilgili geçen hafta Türkiye'de ilk defa lisans izni verilmek üzere Cumhurbaşkanımız imzaladı" dedi.

Yani firmalara duyuruda bulunulduğunu bildiren Koca, "Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretebilirsiniz dedik. Bunun için bize müracaat ederek biz bu ruhsatı verebiliriz dedik. Şu an bir firmanın var ama biz bir firmayla değil en az 4-5 firmanın bu üretimi yapmasını, bize müracaat ettiklerinde, ruhsatlandırmayı toplu yapmayı düşünüyoruz. Ve bu dönemde bir rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şu an onunla ilgili ruhsat alındığı biliyorsunuz. ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke bu ilaca erişim noktasında bir çaba içinde. Ama biz Türkiye olarak bu ilacı zorunlu lisans vererek Türkiye'de üretimini en erken dönemde birden fazla merkezde yaparak en ucuz devlete maliyetini sağlayıp ücretsiz vatandaşımızla buluşturmayı hedefliyoruz, bu da uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısında son durumuna ilişkin konuşan Koca, "Onunla ilgili daha net bir durum yok. Daha önce de bahsetmiştim, iki farklı dozdan oluştuğu için ilave 400 bin dozdan daha fazla daha gelmedi, görüşmeler devam ediyor. Bu konuda daha net bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Eczanelerde ilaç temininde yaşanan sorunların yakından takip edildiğini kaydeden Bakan Koca şunları söyledi;

" Bu sorunlar her yıl yaşanır. 15 Şubat'ta fiyat değişikliklerinin olacağını biliyorsunuz mevzuat gereği, bir önceki senenin döviz kuru üzerinden güncelleme yapılır, 15 Şubat'ta da uygulamaya geçilir. Ve her dönemde 15 Şubat öncesi bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depo ve üreticiler dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var, her basamağını çok yakın takip ediyoruz. Şu anda bu anlamda ciddi bir sorun yok ama yer yer sahada sorunların olduğunu görüyoruz. Bunun için de yakın takipteyiz ve denetimleri yoğunlaştırdık. Bir tek geçen sene grip görülmedi nerdeyse. Grip görülmediği için o dönem tüketilen grip ilaçları az oldu. Bu yıl da benzer durum olabilir diye ana firmalar üretimi biraz düşük tuttu. Yer yer grip ilaçlarıyla sorun olduğunu biliyoruz bunu da yakinen takip ediyoruz, onun dışında sorun yok."

Yeni dönemde kısıtlamaların söz konusu olmayacağına vurgu yapan Bakan Koca, "Nisan ayından itibaren Uğur Hocayla yaptığım görüşmelerde söylemiştim. Yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Yine aynı şekilde kapatmaları hiçbir şekilde düşünmüyoruz yeni dönemde kişisel tedbiri ve aşıyı önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu, yer yer yanlış bir algıyla 'bir tane aşı niye korumuyor, iki tane aşı niye korumuyor' deniliyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor.

Biz o çocukluk dönemi aşılarını birden çok yaptığımızda yüzde 98 oranında evet diyoruz, ama benzer şekilde Covidle ilgili bir aşı durumu olduğunda bir tane aşı niye korumuyor diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay olabiliyor, 8 ay olabiliyor, 12 ay olabiliyor. Biz vatandaşın ne zaman aşılanması gerektiğini elimizdeki datalarla bakıp Bilim Kurulu'na daha sonra size ne zaman aşı olmanız gerektiğinizi söylüyoruz. Şu an birinci Rapel'i önermiştik, eksik aşısı olanların bunu yaptırmalarını, yaptırmayanların da yaptırmalarının zorunlu olduğunu, çünkü 60 yaş üzerinde yüzde 17.1 vaka oranı ama vefat oranı yüzde 85.7. O nedenle aşı çok önemli" ifadelerini kullandı.

40 bin personel alımına ilişkin açıklama



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının 40 bin personel alımına ilişkin, "40 bin personel ile ilgili dağılım yapıldı, yakında kılavuza girer. 40 bin içinde işçi sayısı 10 bin olacak" dedi.

Hülya Keklik