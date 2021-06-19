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Bakan Koca'dan 1 milyon 538 bin 144 doz aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 1 milyon 538 bin 144 doz aşı paylaşımı
Bakan Koca'dan 1 milyon 538 bin 144 doz aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca’dan 1 milyon 538 bin 144 doz aşı paylaşımı - Tıkla İzle

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkum” 

“Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)” ifadelerini kullandı.
 

Muhammet Mücahit Dereli
 

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