Bakan Koca'dan 1 milyon 538 bin 144 doz aşı paylaşımı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkum”

“Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)” ifadelerini kullandı.



Muhammet Mücahit Dereli

