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Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti" , "İki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 30 milyona ulaştı" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından: "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulamaya koymuş durumdayız. İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart" dedi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda : "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" ifadelerini kullandı.

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