Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

'El öpmeyi, öptürmeyi, tokalaşmayı gelecek bayrama bırakalım'

'65 yaş üstü ve kronik hastalar bayram namazına gitmesin'

“Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran, gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üstündedir. İkinci bir konu olarak, bir Amerikan ilaç şirketinin, ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiğinden söz ediliyor. Bu itham veya iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır”

'Kurban Bayramı'nda kısıtlama gündeme gelmedi'