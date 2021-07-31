İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca'dan Biontech aşı mesajı

Bakan Koca'dan Biontech aşı mesajı
Bakan Koca'dan Biontech aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak” dedi.

Biontech aşısının üretimindeki aksamayı dile getiren Bakan Koca, bu aşıyı tercih eden vatandaşların da aşı olmaya randevusuz gelmemesini belirtti.

Konuyla ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundan Koca, “Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok” ifadelerine yer verdi.

 

Engin Yağcı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.