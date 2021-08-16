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Bakan Koca'dan 'dördüncü doz aşı' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'dördüncü doz aşı' açıklaması!
Bakan Koca'dan 'dördüncü doz aşı' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur'' dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden aşılamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur'' ifadelerini kullandı. 

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