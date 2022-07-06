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Bakan Koca'dan Konya Şehir Hastanesi'ndeki hekim için başsağlığı

Bakan Koca'dan Konya Şehir Hastanesi'ndeki hekim için başsağlığı
Bakan Koca'dan Konya Şehir Hastanesi'ndeki hekim için başsağlığı

Bakan Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen hekim için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu. 

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