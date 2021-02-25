Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Artık salgının sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanacağız.

-Aşı programı adaletle ve şeffaf şekilde yürütülmektedir.

-Kendi aşımızı üretme konusunda çok mesafe aldık.

-Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşısı güvence altındadır.

-8 buçuk milyon dozu aştık, aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık.

-İlk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra antikor oluşuyor.

-Bu dönemde dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz ve ülkeler arasında ticari sır olarak kalması gereken bazı bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz.

-(İnaktif Covid-19 aşısı) "Biz bu aşıyı dünyadaki ülkeler arasında en ucuz alan ülkeyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

-(Ücretsiz aşı iddiasıyla ilgili) "Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?"

-(Distribütör firmaya para ödendi iddiası) “Bütün görüşmeyi Sinovac ile yaptık, aracı firmaya zerre ödeme yapılmadı. Biz aracı firmaya bir kuruş para vermedik. Pazarlığı Sinovac firması ile yaptık.

-Erişebildiğimiz her aşıya ulaşmak istiyoruz. Vatandaşımızı erken dönemde aşı ile buluşturmak istiyoruz. Bu manada kimseye ayrıcalık tanımıyoruz.