Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! Testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ü İstanbul'da

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da vaka sayılarının Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığını açıkladık. Her 10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. İstanbul'da kontrol altına alınmazsa salgın baş edebilirlik olmaktan çıkacaktır

İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir ve Tekirdağ'da yüzde 96, Edirne'de yüzde 91, Bursa'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde yüzde 63'tür. Sadece sayılan iller değil bütün Türkiye İstanbul temaslısıdır. Salgınla mücadele 83 milyonu ilgilendirmektedir

İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayısı 9 bine yakın. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66 bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Solunum cihazları için yüzde 33, sadece Covid'li hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastalarında buradaki sayıya dahil olduğunu şu an ağır hastamızın, yüzde 29-30'lar civarında. Bu çerçeveden baktığımız zaman 500-550 ağır hastadan bahsediyoruz. Halbuki 9 bine yakın yoğun bakım hastamız var. Yani 3'te 1 boş

İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim

İstanbul'da bu sorunun olmadığını, ama olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Çok tekrar olduğunu biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz