Bakan Kurum: 'Bir yıl içerisinde projelerimizi tamamlayıp Elazığ'ımızı sıkıntıdan kurtaracağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki çalışmaları yerinde takip ediyor. Depremin ağır hasar verdiği yerlerden mahallelere giden Bakan Kurum, incelemede bulunup ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Depremin olduğu andan itibaren tüm bakanlıkların seferberlik içerisinde Elazığ'a hareket ettiklerini anımsatan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm ekiplerimiz ile beraber sahada Elazığlı kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık.

Yaklaşık 23 gündür Elazığ'dayız. Elazığ'ın hasar görmüş tüm sokaklarını mahallelerini tek tek vekillerimiz belediye başkanlarımızla muhtarlarımızla, Elazığlı kardeşlerimiz ile bir ve beraber olmak suretiyle gezdik. Onların acılarına ortak olmaya çalıştık. Bir taraftan da Elazığ'da yapılması gereken ihya ve inşa faaliyetlerini başlattık. Kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Depremde az orta hasar görmüş dönüşmesi gerektiğine inandığımız şehir merkezindeki Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Abdullah Paşa, Sürsürü, Aksaray ve Kızılay Mahallerimizde bilhassa olması gereken tüm alanlarda projelerimizi başlattık. Bir taraftan hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Diğer taraftan enkaz kaldırma ve yıkım şeklini yürütüyoruz” diye konuştu.



"Hayal ettiğimiz projeyi de en yakın zamanda gerçekleştireceğiz"

Temel atmak için Sürsürü Mahallesi'nde ihaleler gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Kurum, “Artık temel vaziyetini alıyor. Hafta sonuna kadar da temel atacak seviyeye getirmiş olacağız. Diğer alanlarda yine Yemişli'de, Zafran'da Malatya'da eş zamanlı bir şekilde süreçlerimizi yürüteceğiz. Bir yıl içerisinde projelerimiz etaplar halinde tamamlayıp Elazığ'ımızı bu çektiği sıkıntıdan acıdan kurtaracağız. Gerçekten yaşanabilir depremle ilgili sağlam güvenli konutlar inşa edeceğimiz bir Elazığ hayal ediyorum. Hayal ettiğimiz projeyi de en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Bu süreçte tüm Elazığlı vatandaşlarımız bize büyük bir misafirperverlik gösterdiler. Acılarını unuttular ve bizimle her zaman sahada oldular. Vatan sağ olsun devletimiz sağ olsun dediler. Her bir Elazığlı kardeşlerime bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz belki 23 gün sonra buradan ayrılacağız. Ama sürekli bir ayağımız Elazığ da olacak. Sürekli Elazığ'a gidip geleceğiz. En az bir bakan yardımcımız burada olacak. Bu süreçler içerisinde projelerimizin takiplerini gerçekleştireceğiz. En yakın zamanda yeni ve sağlam konutlarımızın inşasını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'a incelemelerde AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve yetkililer eşlik etti.

Mehmet Hanifi Şahin -Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu