Bakan Kurum: 'Bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm hedefi ve projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük dönüşüm örneği olan 60 bin konutluk ‘Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 1'inci etap teslim töreni hakkında da bilgi verdi. Türkiye genelinde yapılacak kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de konuşan Bakan Kurum, ‘'Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak'' dedi.

Türkiye geneli yapılacak kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, ‘'Deprem bugün Türkiye'nin baş etmesi gereken en önemli sorunudur. Ülkemizin yüzde 66'sı deprem riski altında ve yaşadığımız toprakların, nüfusumuzun yüzde 71'i de bu alanlarda yaşıyor. Her depremde şunu gördük; deprem değil, sağlıksız binalar küçücük çocuklarımızın, yaşlılarımızın, gençlerimizin canını alıyor. Ülkemizde sağlıklı yapı stokunu artırmak için TOKİ'yle, 2002 yılında başlattığımız planlı kentleşme ve konut seferberliğiyle 20 yılda, 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Her bir konutu bir yaşam alanı olacak şekilde yeşil alanları, okulları, camileri ile birlikte kurguladık. Şehirlerimize stadyumdan hastanelere, okullardan kamu binalarına 26 bin sosyal donatı alanı kazandırdık'' dedi.

Kira desteği artırıldı

Kentsel dönüşümde desteğin artacağını da kaydeden Kurum, kira desteğinin 1.150 liradan 1.500 liraya çıkarılacağını, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini söyledi. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini vurguladı.

“3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık''

Kentsel dönüşüm hedeflerinden de bahseden Bakan Kurum, "2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “bedeli ne olursa olsun yapacağız” diyerek ortaya koyduğu hedef, kentsel dönüşümde ülkemiz için bir milat oldu. “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” diyerek yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleri çerçevesinde 81 ilimizi çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan kurtarıyoruz. Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler hedefiyle çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. 81 ilimizde çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak bugüne kadar, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Hedefimiz, 2035 yılına kadar Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina bırakmamak" diye konuştu.

"140 bin konutluk dönüşüm projesiyle şehri her geçen gün depreme daha hazır hale getiriyoruz"

İstanbul'da 1.3 milyonu riskli konuttan 230 bininin ise acil dönüşmesi gerektiğini de söyleyen Kurum, "Deprem riskini azaltmak için, İstanbul'umuzda da bugüne kadar 300 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Toplam büyüklüğü 412 milyon metrekare olan 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fikirtepe, Kartal, Gaziosmanpaşa, Üsküdar başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla; şu anda sahada sürdürdüğümüz 140 bin konutluk dönüşüm projesiyle bu güzel şehri her geçen gün depreme daha hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin

Esenler'de yapılan kentsel dönüşüm projesi alanında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Esenler'de yaptığımız 60 bin konut projemizi gerçekleştirdiğimiz alandayız. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu proje dünyaya örnek olacaktır. Esenler'e kazandıracağımız 60 bin konut projesi kapsamında ilk etapta 4 bin 941 konutun inşasına başlamıştık. Bunlardan 2 bin 30'unu tamamladık ve teslim etmeye hazır hale getirdik. İnşallah iki gün sonra, yani Cuma günü Cumhurbaşkanımızın tamamladığımız bu konutların anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edecek. 2 bin 833 konutumuzu da yılsonuna kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Esenler'de yapılan dönüşüm ile ilgili açıklamalarına devam eden Kurum, "Yürüttüğümüz önemli kentsel dönüşüm çalışmalarımızda birini de Esenler'de gerçekleştiriyoruz. Esenler'de depreme karşı dayanıksız yapı oranı 2009 yılında yüzde 86'ydı. Yürüttüğümüz çalışmalarla bu oranı yüzde 57'ye kadar düşürdük. Esenler'in kuzeyinde yer alan askeri alanı 'Rezerv Yapı Alanı' olarak belirledik. Bu alanda Türkiye'nin En Büyük Kentsel Dönüşüm projesini başlattık. Burada inşa edeceğimiz konutların yüzde 45'ini Esenler Belediyesi, yüzde 55'ini Bakanlığımız İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümü için kullanacak. Tam 60 bin konut yapacağımız bu alan aynı zamanda ülkemizin en büyük akıllı şehri olacak. Bir teknoloji üssü olacak Esenler'de gerçekleştireceğimiz bu proje bütün dünyaya da örnek olacak" diye konuştu.

