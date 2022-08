Bakan Özer: 'Halk eğitim merkezlerinde 12 milyon kişiye ulaşmak için engelimiz yok'

Milli Eğitim Bakanlığınca aktif olarak kullanılmayan köy ilkokullarının yeniden açılarak yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Aydıncık köyünde düzenlenen törenle köy yaşam merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Aydıncık İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'da başlatılan köy yaşam merkezi projesinin Ankara'da da hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Son yirmi yılda eğitimde gelinen noktaya işaret eden Özer, “Son 20 yıl eğitimde bu ülke evlatlarının bulundukları bölgelerden gelir seviyelerinden bağımsız bir şekilde eğitimin tüm kademelerine çok rahat bir şekilde erişebildikleri bir dönem oldu. Bunun için 81 ilde 922 ilçede eğitim seferberliği ilan edildi” dedi.

Eğitimde okullaşma oranlarının arttığını belirten Bakan Özer, başörtüsü yasaklarının, kat sayı uygulamalarının yaşandığı süreci antidemokratik bir dönem olarak ifade etti.

“5 yaştaki okullaşma oranını yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız”

Son 20 yılda çocukların eğitimde kendisine yer bulabildiğini anlatan Bakan Özer, köy okulları ile ilgili şunları söyledi:

“Köylerdeki okullarımızı atıl durumdan kurtaralım ve vatandaşlarımızın erişimine açalım. Bunun için ilk planda öncelikle köy okullarını hizmete açmayı planladık. Yönetmenliği değiştirerek öğrenci sayısına bakılmaksızın istenilen tüm köylerimizde köy ilkokullarını açabilmenin önünü açtık. Bu dönem bakanlık olarak en büyük önceliğimiz olan okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için köylerdeki erişimi de arttırmanın yolu olarak köy okullarındaki ana sınıfını açma kriterini öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürdük. Türkiye'de bin 800 köyde 12 bin çocuğumuz sadece bu yönetmelik değişikliğiyle ana sınıflarında yer buldu. Son okul öncesi eğitim yapmış olduğumuz hamlede 400 binin üzerinde 5 yaşındaki çocuğumuz ana sınıflarında yer buldular. Bu yılın sonuna kadar inşallah 5 yaştaki okullaşma oranlarını 11 ay gibi kısa bir sürede nasıl yüzde 78'den yüzde 93'e çıkartmışsak yılın sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız.”

“Tüm köy yaşam merkezlerinde mutlaka halk eğitim merkezi olacak. Vatandaşlarımızın istemiş olduğu eğitimleri Altındağ'a, Ankara'ya gitmeden bu yerleştikleri, yaşadıkları yerlerde eğitimlere erişebilecekler” diyen Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının 7'den 70'e herkese eğitim imkanı sunduğunu, 2021 yılında halk eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısının 5 milyon civarında olduğunu kaydetti.

“Halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişebilmemizle ilgili artık hiçbir engelimiz yok”

Milli Eğitim Bakanı Özer, halk eğitim merkezlerinde ulaşılacak şunları aktardı:

“2022 yılında her ay en az 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilme hedefi koyduk. 7 ayın sonunda 7 milyon 142 bin 529 vatandaşımıza eriştik. Bunun yaklaşık yüzde 70'i kadınlarımız. Biz kadınlarımızı sürekli güçlü kılmak, özellikle iş gücü piyasasında daha sağlam bir şekilde adım atmaları, ev hanımıysa orada çok daha yaşam becerilerini artıracak her türlü destekle kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Yılın sonuna kadar halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişebilmemizle ilgili artık hiçbir engelimiz yok. Her türlü eğitimi vatandaşımıza eriştireceğiz. Çok sakin adımlarla gidiyoruz. Bunlar sadece basit bir şekilde açılışı yapılan yerler değil gerçekten verimli bir şekilde işleyen mekanlar olmasını istiyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman bin tane köy okulunu halk eğitim merkezi, köy ilkokulu-anaokulu olarak açabilme imkanımız olacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek çok güzel tanıtımla tüm kamuoyuna bu adımın nelere yol açacağını paylaşabilme imkanımız olacak.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşmasının ardından Aydıncık İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nin açılışı katılımcıların kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi. Bakan Özer ve katılımcılar, kurdele kesimi sonrası Aydıncık İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'ni inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

