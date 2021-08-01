Bakan Pakdemirli: '125 yangından 117'si kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Bakan Pakdemirli, sabahın ilk saatlerinden itibaren helikopterle bölgede incelemelerde bulundu. AFAD Koordinasyon toplantısına katılarak yangınlarla ilgili bilgi paylaşımı yaptı. Akşam saatine kadar orman yangınlarını ve yapılan müdahaleleri yakından takip eden Bakan Pakdemirli, Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası önünde orman yangınlarının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

“Devam eden 8 yangınımız var”

28 Temmuz itibariyle çıkan yangınlarla ilgili genel bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Öncelikli meteorolojiden başlayayım. Hava oldukça kuru. Yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Çarşamba dahil, nem oranında düşüklük devam ediyor olacak. 1 hafta boyunca kuru ve sıcak hava devam edeceği söyleniyor. 28 Temmuz - 1 Ağustos arasında çıkan yangınların bilançosu olarak 125 yangın çıkmıştır. 117 yangın ya tamamen söndürüldü. Ya da kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda devam eden 8 yangınımız var” diye konuştu.

“Muğla-Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık”

Orman yangınlarının son durumu ile ilgili konuşan Pakdemirli, “Antalya-Manavgat, Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangıları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangınının soğutma çalışmaları başladı. Ayrıca gün içerisinde Menteşe'de çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Tunceli Hozatlı'da bir yangın devam ediyor. Bugün itibariyle Mersin-Silifke, Antalya-Gazipaşa, Antalya-Kemer ve Muğla-Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık” dedi.

“Mücadelemiz hem havadan hem de karadan devam ediyor”

Yangınlarda kullanılan araçlarla ilgili bile veren Bakan Pakdemirli, “Genel olarak tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insanız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinası, 4 bin 800 personelle mücadelemiz hem havadan hem de karadan devam ediyor. Muğla özelinde ise ben vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. ‘Uçak göremiyoruz. Helikopter göremiyoruz'. Muğla özelinde 4 uçak 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinası, 414 araç, 55 ambulans, 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı''

Boşaltılan mahallelerle ilgi konuşan Pakdemirli, “Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı. Hatta Gökbel Mahallesi'nin boşaltılmasında ben de oradaydım. Yaşlı teyzelerimizle de orada görüştük. Yaşlı insanlar kolay kolay evini bırakmak istemiyor. ‘Bize bir şey olmaz evladım' diyorlar ama buradan sizler vesilesiyle bu mesajı iletmek istiyorum. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Zorla ikna ettik” ifadelerini kullandı.

“Güneşin doğumuyla beraber alanı inceledim”

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bin 200 personel, 289 araç ve iş makinesinin de bu çalışmalara katıldığını ifade eden Pakdemirli, “Yangınlarla mücadelemiz, başta orman teşkilatımız olmak üzere cansiperane devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde güneşin doğumuyla beraber alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarı ve hava koşullarını bilmemizden dolayı yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını tespit ettik. Çalışmalarımızı ona planladık” şeklinde konuştu.

Muğla'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 75'ini bittiğini söyleyen Pakdemirli, yaraların sarılacağını söyledi. Ayrıca yangınlarda toplam 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Caner Sönmez – İsmail Coşkun – Güldemet Kızıl