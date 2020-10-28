Bakan Pakdemirli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Şanlı tarihimiz boyunca düşmanlarına karşı zor şartlar altında çarpışan yüce milletimiz hak ettiği zaferlere her daim ulaşmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizin azmiyle ve şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hep birlikte gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur”

Yayınladığı mesajda Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde olduğu gibi tam bağımsız bir devlet olmak için herkese görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Bakan Pakdemirli, “Hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Bu bağlamda milli mücadele döneminde olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede tutarak millet olarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz ise ülkemizi daha çağdaş seviyelere ulaştıracak ve göstereceği iradeyle 97 yıldır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu topraklarda sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaktır. Bu duygularla Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Utku Şimşek

