Bakan Pakdemirli'den ülkelere “Geleceğe Nefes” daveti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın önümüzdeki 2 gün boyunca ev sahipliği yapacağı G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Floransa kentine geldi. Bakan Pakdemirli, toplantı öncesinde Pergola Tiyatrosu'ndaki "Sürdürülebilir Tarım" konulu açık forum toplantısına katıldı. Türkiye adına katıldığı forumun Çevresel Sürdürülebilirlik oturumunda konuşan Pakdemirli, çevresel sürdürülebilirliğin uzun vadeli bir süreç olduğunu ve ekonomik, sosyal ve çevresel konularda denge gerektirdiğini söyledi. Pakdemirli, doğal kaynakların yönetiminin çevresel sürdürülebilirlik için önemine dikkat çekerek, bugün dünyanın iklim değişikliği, çevre felaketleri ve biyoçeşitlilik kaybına neden olan birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki konumu nedeniyle zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Avrupa kıtasının tamamında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına rağmen sadece ülkemizde aynı miktarda bitki türü bulunuyor. Bunların yaklaşık 4 bini endemik ve bu coğrafyaya özgü” dedi.

Yaşam hakkının sadece insanlar için değil, tüm canlılar için geçerli bir hak olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye'de bu bilinçle 45 milli park ve 250 tabiat park ile biyolojik çeşitliliğin korunduğunu ifade etti. Biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve ormanlar gibi çevresel sürdürülebilirliğin başka kilit faktörleri de olduğunu kaydeden Pakdemirli, iklime uygun tarım uygulamalarıyla planlı üretimi teşvik ettiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, çevresel sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar attıklarını aktararak, Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinin dünya ve insan hayatı üzerindeki etkilerine değinen Pakdemirli, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, Türkiye'nin Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında öncü rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi. Pakdemirli, dünyanın pek çok ülkesinden gelen katılımcıları 11 Kasım Ulusal Ağaçlandırma Günü'nde yapılacak “Geleceğe Nefes” ağaç dikme kampanyası için Türkiye'ye davet ederek, “Sizleri Geleceğe Nefes kampanyası için Türkiye'ye davet etmekten memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz yıl 28 ülkenin katılımıyla kampanya sınırlarımızı aştı. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen son 2 yılda 20 milyona yakın fidan dikildi. Bu kampanyaya katılımınız, iklim değişikliğine karşı ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek amacıyla önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.