Bakan Pekcan: 'Ticaret sicili belgeleri, MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin tamamında ticaret sicili belgelerinin MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu. Bakan Pekcan paylaşımında, “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız MERSİS üzerinden elektronik belge uygulaması, 5 Nisan'da 238 Ticaret Sicili Müdürlüğümüzün tamamında devreye alındı” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Ticaret Sicili Müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen alınabilen Ticaret Sicili Tasdiknamesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Merkez Nakli Belgesi, Durum Belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamdan temin edilebileceğini belirterek, “Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Mustafa Cenik

