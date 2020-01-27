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Bakan Selçuk: 'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık'

Bakan Selçuk: 'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık'
Bakan Selçuk: 'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi. Bakan Selçuk, “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. ASDEP personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.

Neşra Durmaz

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