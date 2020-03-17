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Bakan Selçuk duyurdu! Süre 10 günden 14 güne çıkarıldı

Bakan Selçuk duyurdu! Süre 10 günden 14 güne çıkarıldı
Bakan Selçuk duyurdu! Süre 10 günden 14 güne çıkarıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından 10 güne kadar verilen rapor süresinin 14 güne çıkarıldığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı.

“Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında sona eren sağlık raporları geçerli olacak”

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, “Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.

Yeniden reçete düzenlemelerine gerek kalmayacak

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.

Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.

Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme süresi 14 güne çıkarıldı

Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, “Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat / iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.” ifadelerini kullandı.
Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14'e yükselmiş oldu.

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